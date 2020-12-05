فتى ينجو بأعجوبة من حادثة سقوط من الطابق الـ19

نجا فتى تشيكي في الخامسة عشرة من العمر من حادثة سقوط من الطبقة التاسعة عشرة من مبنى في براغ، على ما أعلنت الشرطة وعناصر إغاثة ووسائل إعلامية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة في العاصمة التشيكية إيفا كروباكوفا لوكالة فرانس برس "تلقينا نداء استغاثة إثر حادثة سقوط من الطبقة التاسعة عشرة في أحد المباني".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الفتى نجا بفضل سقوطه عند سقف فوق مدخل المبنى، وهو أدخل إلى غيبوبة اصطناعية وفق هيئات الطوارئ في براغ.

وذكرت هيئات الطوارئ عبر تويتر أن "الفتى البالغ 15 عاما نُقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطرة في الرأس والحوض".

وتحقق الشرطة في سبب الحادثة وفق كروباكوفا.