3 خطوات تمنع التهام الطعام أمام التلفزيون

ترجمة عزة يوسف

الإفراط في تناول الطعام من أكثر العوامل التي تؤدي لإفساد الحمية الغذائية، وتعوق خطط إنقاص الوزن، ومن أهم محفزات الإفراط في الأكل مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام، وتؤدي إلى فقدان الإحساس بالشبع بشكل عام.

وللتغلب على هذه المشكلة، أوضح موقع «News Track Live» خطوات يمكن اتخاذها لضمان جدوى الحمية:

تحديد حجم الوجبة

تجنب الجلوس بوعاء كبير من الفشار أو الويفر لأنك بالتأكيد ستجد أنك أنهيته تماماً، اختر وعاء صغيراً، وخذ حصة ما تحتاجه في البداية، وحاول ألا تملأه للمرة الثانية.

أعمال أخرى

مارسي بعض الأعمال الأخرى غير تناول وجبة خفيفة أثناء مشاهدة التلفزيون، ويمكنك طلاء أظافرك أو تجربة تدليك القدمين لإلهاء نفسك عن تناول أي طعام.

شرب الماء

اشرب كوباً من الماء مسبقاً إذا شعرت بالرغبة في تناول طعام غير صحي، فغالباً ما نشتهي تناول الأطعمة السريعة عندما نشعر بالعطش، لذلك يمكن أن يساعدك الماء البارد في التغلب على تلك المشكلة.