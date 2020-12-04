الضحك ينشط الدماغ

القاهرة (الاتحاد)

كشف خبراء عن أن الضحكات والقهقهة تُنشط العديد من مناطق الدماغ، التي تتحكم في المعالجة الحركية والعاطفية والمعرفية والاجتماعية.

وقالت البروفيسورة جانيت إم جيبسون في كتابها «مقدمة إلى سيكولوجية الفكاهة»، إن الباحثين يقدرون قوة الضحك في تعزيز الرفاهية الجسدية والنفسية للشخص، حسبما ذكر موقع «Science Alert.»

وأضافت أن الناس يبدأون في الضحك منذ الطفولة، حيث يساعد ذلك في تطوير العضلات وقوة الجزء العلوي من الجسم.

ولا يعتمد الضحك على التنفس فقط، بل أيضا على مجموعات معقدة من عضلات الوجه، والتي غالباً ما تتضمن حركة العينين والرأس والكتفين.

وأوضحت البروفيسورة أن الضحك ينشط مناطق متعددة من الدماغ تشمل القشرة الحركية التي تتحكم في العضلات، والفص الأمامي الذي يساعدك على فهم السياق، والجهاز الحوفي الذي يعدل المشاعر الإيجابية.

ويؤدي تشغيل كل هذه الدوائر إلى تقوية الاتصالات العصبية ويساعد الدماغ السليم على تنسيق نشاطه.

ومن خلال تنشيط المسارات العصبية لعواطف الفرح والمرح، يمكن للضحك أن يحسن مزاجك ويجعل استجابتك الجسدية والعاطفية للتوتر أقل حدة.