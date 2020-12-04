فنانة سعودية تهدي «لوحة القهوة» للإمارات

الرياض (د ب أ)

أهدت فنانة تشكيلية سعودية لوحتها المسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة مرسومة بالقهوة، إلى دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين.

وتضمنت لوحة عهود عبدالله المالكي المقيمة في جدة، رسوماً لسبع شخصيات سعودية وإماراتية، يتصدرهم المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما.

وقالت الفنانة إنها استوحت فكرة اللوحة من مقولة «السعودي إماراتي والإماراتي سعودي»، التي تجسد التقارب بين البلدين الشقيقين.. وتحمل اللوحة اسم «نسيج 1»، وتمتد على مساحة 220 متراً مربعاً، واستخدمت المالكي نحو 4.5 كلغ من القهوة غير القابلة للاستهلاك في رسمها.