الشارقة تحتفي باليوم الوطني

نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني حفلاً غنائياً على مسرح المجاز بمناسبة اليوم الوطني الـ49، شارك فيه نخبة من الفنانين الإماراتيين وسط إجراءات احترازية ووقائية.. وأشاد خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة بتفاعل جمهور مسرح المجاز مع الفقرات، ومشاركتهم الفنانين أهازيج الفرح والفخر، معربين عن انتمائهم للوطن ومجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

الشارقة (وام)