256 ألف دولار لمسدس شون كونري

حقق المسدّس الشهير الذي حمله شون كونري في أوّل أفلام مجموعة «جيمس بوند»، 256 ألف دولار، في مزاد نظمته دار «جوليينز أوكشنز».

وحمل شون كونري، الذي توفّي في أكتوبر الماضي عن 90 عاماً، هذا المسدّس، وهو من طراز «فالتر بي بي» في فيلم «دكتور نو» سنة 1962.

و«فالتر بي بي» إحدى القطع الخمسمئة البارزة في السينما الهوليوودية التي طرحتها «جوليينز أوكشنز» في مزاد خاص. لوس أنجلوس (أ ف ب)