«حافلتنا».. صنع في الإمارات

ريم البريكي (أبوظبي)

«حافلتنا» نظام متكامل لإدارة النقل المدرسي، طوره مستثمر إماراتي، ويتكون من منصة لإدارة مسار الحافلات وتوزيع طلبة، وتطبيق للهاتف الذكي لأولياء الأمور لتسلم الرسائل ومعرفة مكان الحافلة، إضافة إلى عدة وظائف أخرى.

النظام يوفر قيمة مضافة وفوائد كبيرة للتوافق مع تداعيات كورونا، والتي تتطلب مرونة وتغييرات مستمرة في مسارات الحافلات والطلبة المستخدمين للنقل المدرسي.

المهندس مصطفى المساوي صاحب الابتكار أوضح أنه يوفر الحلول لتجنب انتظار الطلبة للحافلة خارج المنزل، ويمكن أولياء الأمور من معرفة موعد وصول الحافلة، خصوصاً في أوقات الضباب أو الازدحام المروري، والحوادث، ومعرفة مكان الحافلة، وتمكن خاصية الإشعار السائق من معرفة الطالب الغائب ما يوفر وقته بعدم الوقوف مطولاً أمام المنزل، ومعرفته أماكن الطلبة، وخصوصاً في الأيام الأولى من الدراسة، وإيجاد أفضل طريق للحافلة عند نقل الطلاب وإمكانية تحديث البيانات بشكل مستمر، بخلاف المساعدة في الحفاظ على البيئة عن طريق إيجاد أقصر الطرق للحافلات وتحديثها بشكل مستمر.

وأوضح المساوي أن ابتكار وتصنيع هذا النظام الذكي محلياً في الإمارات مشاركة منه كفرد وكمستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع واقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة، فالامارت تبتكر تصنع.

وقال: فكرة بناء منصة وتطبيق «حافلتنا-نظام إدارة الحافلة المدرسية» جاءت من الحاجة الفعلية لتحسين إدارة النقل المدرسي لإدارة المدرسة وأولياء أمور وسائق الحافلة، وبحكم خبرته كولي أمر ومتخصص في نظم المعلومات الجغرافية ولشعوري بالمسؤولية لتحسين إدارة النقل المدرسي ولقناعتي بضرورة مشاركتي كأحد رواد الأعمال الإماراتيين في ابتكار وتصميم وتصنيع المنتج الاماراتي المنافس عالمياً، والذي يساعد بإيجابية في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع واقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة.

وأضاف: استجابة لتوجيه قيادتنا الرشيدة وللقيام بالواجب وفقني الله مع فريق العمل من أبنائي وأسرتي لابتكار وتصميم وبناء المنصة.

وأكد المساوي أن مقومات نجاح أي مشروع استثماري مهما كان نوعه وتخصصه يكمن في نقاط عدة منها التأكد من أن الفكرة تحل مشكلة المستخدم، وتعطي له قيمة مضافة، وتؤهل صاحب الفكرة لفهم أسس ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التي توفرها الدولة، وتتوافق مع احتياجات السوق.