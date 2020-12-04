الأنهار الجليدية.. ذوبان مستمر

أحمد مراد (القاهرة)

تنتشر الأنهار الجليدية في العديد من مناطق الكرة الأرضية، حيث تشكل 10% من مساحة الأرض، وتمتلك حوالي 69% من المياه العذبة في العالم، وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي تسجل هذه الأنهار معدلات تناقص وذوبان عالية في السنوات الأخيرة.

ألِتش.. أكبر خزان للمياه العذبة

يوصف نهر ألتش بأنه أكبر الأنهار الجليدية في منطقة جبال الألب، ويصل طوله إلى 23 كيلو متراً، ويصب في حوض يقع في منطقة يونغفراو على ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر، بينما منبعه من أسفل على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر، حيث توجد القرية الجبلية «غولا ديلا ماسا».

ويتميز ألتش بسمكه الكبير، فقد أثبتت الدراسات أن سماكة الكتلة الجليدية في الحوض الذي يصب فيه تبلغ 900 متر. كما يبلغ وزن كامل الكتلة الجليدية 27 مليار طن، ويعتبره العلماء خزاناً يحفظ كمية مهولة من المياه الصالحة للشرب، حيث إنه في حالة ذوبان هذه الكتلة الجليدية فإنها تكفي لتسقي كل فرد يعيش على الأرض لِتراً واحداً من الماء يومياً لمدة 6 أعوام.

ويشهد ألتش تناقصاً بسبب ظاهرة التغير المناخي، شأنه شأن الأنهار الجليدية الأخرى، حيث إن معدل ذوبانها سجل تسارعاً في السنوات الأخيرة، فقد سجل ألتش على مدار الفترة من عام 1870 وحتى عام 2008، تقلصاً في طوله بلغ 2.875 كيلو متراً، كما أشارت الأرقام إلى أن حجم هذا التقلص بلغ 67.5 متر ما بين 2007 و2008.

سياتشن.. أعلى ساحة قتال

يلقب نهر سياتشن بـ «القطب الجليدي الثالث»، نظراً لكونه أطول نهر جليدي في العالم في المناطق غير القطبية، وذلك يعود إلى التجمعات الجليدية الكثيرة التي تقع بالقرب منه، ويقع في منطقة كاراكورام الشرقية في جبال الهملايا، وهي منطقة تتنازع عليها الهند وباكستان لذلك يوصف بأنه أعلى ساحة قتال في العالم، حيث يقع على ارتفاع حوالي 18 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر، ويمتد لـ 78 كيلو متراً.

ويضم النهر الجليدي أعلى مهبط للطائرات في العالم شيدته الهند في نقطة تسمى «سونام» على ارتفاع 21 ألف قدم، بما يعادل 6400 متر فوق مستوى سطح البحر.

جوستد السبرين.. يغطي 188 ميلاً

يقع نهر جوستد السبرين في غرب النرويج، ويصل طوله إلى حوالى 37 ميلاً بما يعادل 60 كيلو متراً، ويبلغ عرضه 600 متر، ويغطي مساحة قدرها 188 ميلاً بما يعادل 487 كيلومتراً مربعاً. ويتصل النهر ببعض الوديان، ويحافظ على تساقط الثلج بصورة منتظمة، وهذا يرجع لأن له معدلات ذوبان عالية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

بيافو.. طوله 67 كم

يقع نهر بيافو الجليدي في شمال باكستان، وهو ثالث أكبر الأنهار الجليدية الواقعة خارج المناطق القطبية، حيث يبلغ طوله حوالي 67 كيلو متراً، ويلتقي بنهر هيسبار الجليدي، الذي يبلغ طوله 49 كيلو متراً ليشكلا معاً أطول الأنهار الجليدية في المناطق غير القطبية في العالم.

تاكو.. الأكثر سمكاً

يعد نهر تاكو الواقع في منطقة ألاسكا أكثر الأنهار الجليدية سماكة في العالم، حيث يبلغ قياسه 4860 قدماً بما يعادل 1481.33 متر من أعلى إلى أسفل.

وكان النهر الجليدي في الأعوام الأخيرة قد تأثر كثيراً بآثار تغير المناخ، حيث أظهرت صوراً أصدرها «مرصد الأرض» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن النهر تراجع لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً.

بيريتو مورينو.. جليد يتكسر

يقع نهر بيريتو مورينو الجليدي على بعد 78 كيلو متراً من قرية «إلكالافيت» في «باتاغونيا»، وهي منطقة طبيعية في جنوب الأرجنتين، وتبلغ مساحته 250 كيلو متراً مربعاً، ويبلغ طوله 30 كيلو متراً، ويبلغ ارتفاع 60 متراً، وهو واحد من 48 نهراً جليدياً يغذيها الجزء الجنوبي من نهر باتاغونيا الجليدي الواقع في جبال الأنديز على حدود الأرجنتين وشيلي، فضلاً عن أنه يعد ثالث أكبر مصدر للمياه العذبة في العالم.

ويقسم نهر بيريتو مورينو بحيرة المرتفعات المعروفة بـ «أرجنتينو» إلى جزأين: البحر الغني والبحر الجنوبي. من خلال حفر طريقها عبر النهر الجليدي على طول القناة، تدمرها مياه هذه البحار تدريجياً، مع العلم أن زوار النهر يمكنهم مشاهدة قطع ضخمة من الجليد تتكسر من النهر الجليدي وتسقط في بحيرة أرجنتينو.

فاتناجوكول.. جبال من الجليد

يقع نهر فاتناجوكول الذي يعرف باسم «فاتنا» في جنوب غرب أيسلندا، ويعد أكبر غطاء جليدي في أيسلندا، فضلاً عن كونه أكبر غطاء جليدي في القارة الأوروبية، ويغطي 8% من أيسلندا، وهو عبارة عن بحيرة جليدية كبيرة متصلة بالمحيط، وتحتوي على كمية هائلة من الجبال الجليدية.

لامبرت.. أكبر نهر جليدي

يقع نهر لامبرت الجليدي في القارة القطبية الجنوبية المعروفة بـ «أنتاركتيكا»، وهو أكبر نهر جليدي في العالم، حيث يصل طوله إلى 515 كيلو متراً، ويتراوح عرضه ما بين 30 إلى 120 كيلومتراً، وقد اكتشفه رسام الخرائط الأسترالي، لامبرت، خلال فترة الخمسينيات من القرن العشرين، وسُمي النهر على اسمه.