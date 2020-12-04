أدولف هتلر.. عضو مجلس بلدي في ناميبيا

اكتسب رجل في ناميبيا، شهرة كبيرة بعد انتخابه عضواً في مجلس بلدي وذلك بسبب اسمه.

يحمل كثر من الناميبيين أسماء ألمانية نظراً إلى أن ألمانيا كانت تستعمر هذا البلد الأفريقي.

لكن اسم العضو الجديد في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا ليس اسماً ألمانياً عادياً. إنه أدولف هتلر.

ينتمي أدولف هتلر أونونا (54 عاماً) إلى حزب "سوابو" الحاكم. وقد انتخب، الأسبوع الماضي، عضواً في مجلس المقاطعة الواقعة في شمال البلاد، حيث حصل على 85% من الأصوات.

أبدى هتلر انزعاجه من هذه الشهرة، ورفض التحدث عن الأسباب التي كانت وراء تسميته باسم الديكتاتور.

وقال "لا يوجد حقاً أي سبب لكي يكون اسمي محور حديثنا، فهل يساهم ذلك في تنمية ناميبيا؟".