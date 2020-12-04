عيضة المنهالي يحتفل مع جمهوره باليوم الوطني

دبي (الاتحاد) - احتفل الفنان عيضة المنهالي في عيد بلاده الوطني الـ49 وسط أجواء احترازية، وبحضور جمهور حضر خصيصاً لمشاركته الاحتفالات الوطنية في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي.

وشكر المنهالي جميع الحضور من جمهوره الذي حضر الحفل رغم الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، وقال: رغم الإجراءات الاحترازية إلاّ أنكم أثبتوا أنكم الرقم الصعب دائماً وأبداً، شكراً من القلب لكل.

وأضاف: دائماً دبي سباقة في نشر الفرح والسعادة بين الجميع، واليوم رأينا الفرح والاحتفالية الرائعة مع الجمهور.