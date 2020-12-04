نجوم الإمارات يحتفلون على مسرح المجاز

الشارقة (الاتحاد) -ضمن احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ49، وضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة، نثر الفنانون حسين الجسمي وأريام وفيصل الجاسم، وعريب وجاسم محمد مشاعر المحبة بأشكالها الوطنية والعاطفية والإنسانية، على مسرح المجاز، احتفالاً بذكرى تأسيس الاتحاد.

وقد تم نقل الحفل ولأول مرة عبر كافة القنوات الفضائية في دولة الإمارات بنفس الوقت وبشكل حي مباشر، والذي افتتح فيه الجسمي وصلته الغنائية بحضور الجمهور الذي اقتصر على نصف المساحة الاستعابية لمسرح المجاز، بأغنية "أعز الناس، تبعها بمجموعة كبيرة من أغنياته الوطنية والعاطفية وسط تفاعل الجمهور الذي لم يتوقف عن طلب الأغنيات تلوَ الأخرى دون توقف لنهاية الحفل.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني: تبتسم القلوب وتفرح في يوم الفخر والعزة، مجدّدين فيه قولاً وفعلاً الولاء والانتماء للوطن والقادة، محتفلين بإنجازاتنا بكل شموخ وحب"، وأضاف: "احتفلنا مع الجمهور في مسرح المجاز بالشارقة بسيرة الوطن الحافلة بالمحبة والعطاء والإنسانية، ورسمنا لوحة وطنية بألوان علم الإمارات".

وتخصص ريع الحفل دعماً لمبادرات "مؤسسة القلب الكبير" المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.