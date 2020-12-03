أمل أمادو تفوز بجائزة «تلاميذ الثانوي»

رين (أ ف ب)

فازت الكاميرونية أمل أمادو دجايلي بجائزة «غونكور لتلاميذ الثانوي» عن روايتها «ليزمباسيانت» التي تحمل طابع السيرة الذاتية، وتتناول الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات.. وقالت كليمانس نومينيه «16 عاماً» رئيسة لجنة التحكيم المؤلفة من تلاميذ في المرحلة الثانوية، إن كتابة دجايلي أمادو أمل «بسيطة ومؤثرة ومعبّرة، وبعيدة عن الشاعرية غير الضرورية».. ورأت أن منتجها «ذكي ويتيح التعرّف على مسألة الزواج بالإكراه من خلال شهادتها المؤثرة».

وولدت دجايلي أمادو أمل في الكاميرون لأم مصرية وأب كاميروني، وتزوجت في السابعة عشرة من خمسيني، وتمكنت من الحصول على الطلاق بعد 5 سنوات.