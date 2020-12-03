روما تودع «عربات الخيول»

روما (رويترز)

قررت فيرجينيا راجي رئيسة بلدية العاصمة الإيطالية روما حظر سير العربات التي تجرها الخيول في المدينة، بهدف حماية الحيوانات بعد جدل مستمر منذ سنوات حول سلامتها.

وكتبت راجي على فيسبوك «لن تستطيع العربات من الآن فصاعداً أن تجوب الشوارع.. ستقتصر حركتها على المتنزهات الأثرية».

وتدر عربات الخيول التي تُعرف باسم «بوتيسيل» ربحاً وفيراً، حيث يدفع الراكب الواحد أكثر من 100 يورو نظير جولة على معالم المدينة.. وتندد جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان منذ فترة طويلة بمعاناة الخيول في قيظ الصيف، وبإجبارها على جر حمولات ثقيلة عبر شوارع زلقة.