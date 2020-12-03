3 تطبيقات ذكية

أبوظبي (الاتحاد)

عرض مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» تطبيقات ذكية متوفرة على الأجهزة الإلكترونية المحمولة تتيح للجمهور إمكانية التفاعل مباشرة معها، حيث تتوفر على مجموعة من الابتكارات الإبداعية.

وتتوفر 3 تطبيقات في متجري آبل وأندرويد للمركز: التطبيق الأول «تدوير» لتثقيف المجتمع عن النفايات وآفات الصحة العامة، وكذلك عرض مزودي الخدمات البيئية في الإمارة، كما يعرض الخدمات التي توفرها «تدوير» مع شرح تفاصيل كل خدمة.

والتطبيق الثاني «Tadweer CMS»، هو تطبيق يستخدم لمفتشي مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» ومزودي الخدمة، وذلك لرصد الملاحظات من قبل فرق التفتيش التابعة لتدوير ومعالجة هذه الملاحظات من قبل مزودي الخدمة، والتطبيق الثالث «لعبة تدوير» الغرض منه تشجيع وتحفيز السكان على الاستخدام السليم للحاويات «خضراء وسوداء»، وهو عبارة عن توفير حاويتين، خضراء وسوداء، سعة 240 لتراً لكل منزل سكني، ويمكن تحميل التطبيق، وهو عبارة عن لعبة فصل النفايات على الهاتف الذكي عن طريق تطبيق تدوير الذكي المتوفر على متجري آبل وأندرويد. ومن خلال هذا التطبيق الذكي يساعد المتصفح في رفع مستوى التوعية والمعرفة نحو تصنيف أنواع النفايات القابلة لإعادة التدوير وغير القابلة، وكل ما يتطلب الأمر هو اللمس وسحب النفايات المتساقطة قبل وصولها إلى الأرض ووضعها في الحاوية المخصصة لها.