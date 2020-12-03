سعد الفرج يدفع ثمن أخطاء أبنائه

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل «محمد علي رود»، الذي عُرض على شاشة «أبوظبي» في رمضان الماضي، يتعاون من جديد كل من الفنان القدير سعد الفرج والمخرج مناف عبدال، في تجربة درامية اجتماعية جديدة في مسلسلهما الجديد «مطر صيف»، الذي من المقرر أن يعرض في موسم رمضان المقبل، والذي بدأ تصوير أولى مشاهده مؤخراً، ويناقش قضية اجتماعية عائلية حول ما يدفعه الآباء من ضريبة نتيجة أخطاء الأبناء.

وأوضح الفرج أنه في «مطر صيف» يخوض تجربة درامية مغايرة عن التي قدمها سابقاً في «محمد علي رود»، والذي يجدد تعاونه فيه مع المخرج مناف عبدال، الذي يعتز به ويستمتع كثيراً بالعمل معه، خصوصاً أنه مخرج متميز، يحرص على متابعة أدق التفاصيل في العمل الفني، ودائم البحث عن تقديم أعمال درامية متميزة بفكر متفرد وواقعية في الطرح.

رسائل هادفة

«مطر صيف» من تأليف ياسر حمداني، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين الكويتيين أبرزهم نور وحسين المهدي وحصة النبهان وأحمد مساعد ومشاري المجيبل، وأشار الفرج إلى أن أهم ما يميز هذا العمل، أنه يحمل في مضمونة رسائل اجتماعية هادفة، متعلقة بالأبناء وتصرفاتهم، التي من الممكن أن تتسبب في بعض الأحيان بهدم كيان الأسرة، مؤكداً ضرورة توعية الشباب بهذا الخصوص.

مضمون محوري

وأشار الفرج إلى أن طوال مسيرته الفنية، وهو يبحث عن الأعمال الفنية التي تقدم موضوعات اجتماعية مختلفة تلامس القلوب، وتسلط الضوء عليها قضايا مجتمعية تهم كل جميع أنحاء الوطن العربي، لافتاً إلى أنه في العمل الجديد يجسد شخصية أب يدعى «غانم»، يعاني جحود أبنائه، ويدفع ضريبة أخطائهم، إلى جانب صراعه مع شقيقه على الميراث، موضحاً أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأبناء نعمة والبعض الآخر نقمة، وهذا هو المضمون المحوري للعمل الذي يضرب من خلاله أمثلة على جحود الأبناء عبر قصة درامية اجتماعية خليجية تلامس أرض الواقع، وما يحدث فيها من مشكلات داخل العائلات وخصوصاً مع الآباء والأبناء.



تدابير احترازية

وحول تصوير العمل في ظل أزمة «كورونا»، أكد الفرج أنه رغم الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها بسبب تداعيات «كوفيد-19»، إلا أن فـــريق عمل «مطر صيـــــف» حرص على اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في موقع التصويـــــــــر بدءاً من المعقمات وصولاً إلى الالتزام بالكمامات وتقليل عــــدد الفريق التقني المساعد، والالتزام أيضاً بالتباعد الجسدي، حفاظاً على سلامة الممثلين وكل فريق العمل.

المهدي.. صعوبات وتحديات

يجسد الفنان حسين المهدي في المسلسل الجديد «مطر صيف» للمرة الأولى شخصية شاب يحاول أن يتغلب على صعوبات الحياة بالابتسامة، التي تعتبر وسيلته الوحيدة ليخفف المعاناة عن أسرته، خصوصاً والده، فتضطره الظروف ليسلك طرقاً غير شرعية لينقذ والده الذي تعرض للسجن ظلماً.