«الناي».. صوت الحياة

سعيد ياسين (القاهرة)

* من الآلات الأساسية المعروفة في الموسيقى العربية والشرقية، ويعد صوت الناي من أقرب الأصوات للإنسان وأكثرها جمالاً

* آلة هوائية مزمارية تكفي لعزف مقطوعات ونغمات موسيقية وهي بغنى عن مرافقة الأدوات الموسيقية الأخرى

ُتصنع من نبات الخيزران أو البوص المجفف، ويتم تجويفها وتفتح من الطرفين، ولها ثقوب مفتوحة حسب نسب

* السلم الموسيقي العربي، وتُصنع حالياً من المعدن بطريقة متقنة ومريحة

* يحتاج 3 تقنيات للعزف عليه، هي طريقة النفخ، وإمالة الآلة بأكثر من زاوية لإخراج «الربع تون»، وسد الثقوب بحيث ينتج الأصوات المطلوبة

* أول آلة موسيقية عُرفت في التاريخ، استخدم في الحضارة المصرية القديمة في الاحتفالات الدينية، وعُثر على رسومات على جدران المعابد توضح طريقة العزف عليه

* زادت أهمية الناي مع دخول الحضارة الإسلامية، لأنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالصوفية

* من أشهر عازفيه المصريان محمود عفت وعبدالله حلمي، واللبنانيان جوزف حرب وعلي جهاد الراسي

* تألق «الناي» في فيلم «حسن ونعيمة»، وغنت له فيروز «اعطني الناي وغني»، وأم كلثوم «والناي على الشط غنى».