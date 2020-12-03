كيدمان: الإغلاق كان صعباً على ابنتي

القاهرة (الاتحاد)

كشفت الممثلة الأسترالية الأميركية نيكول كيدمان عن تأثير تداعيات العام 2020 على ابنتيها الصغيرتين صنداي روز (12 عاماً) وفيث مارغريت (9 أعوام).

ونقل موقع «People» عن الممثلة (53 عاماً)، قولها إن ابنتيها من زوجها كيث أوربان، لم تتقبلا عملية الإغلاق التي فُرضت غالبية العام الحالي بسبب وباء كورونا. وعلى الرغم من أنهما معتادتان إلى حد ما على التعلم الافتراضي لأنهما تسافران كثيراً بسبب أعمال والديهما المشهورين، إلا أنهما افتقدتا رؤية أصدقائهما بشكل منتظم. وقالت نيكول، التي هي أم بالتبني لشخصين بالغين آخرين مع زوجها السابق توم كروز، إن إجراءات التباعد الجسدي كانت صعبة للغاية على ابنتيها، ولكنهما تحاولان التغلب على مشاعرهما.