عجوز عمرها 99 عاماً تهزم فيروس كورونا

تمكنت عجوز كرواتية، تبلغ من العمر 99 عاما، من التغلب على فيروس كورونا المستجد بعد أن التقطت العدوى.

ورفعت مارغريتا كرانجسيك، اليوم الخميس، إبهامها للمصورين أثناء إقامتها احتفال بتماثلها للشفاء من مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وخضعت كرانجسيك، التي تعيش في دار للمسنين في مدينة مارلوفاك في وسط كرواتيا، للعلاج في أحد المستشفيات نهاية أكتوبر الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا، لكنها خرجت بعد ثلاثة أسابيع.

ونقلت صحيفة «فيتشرنجي لست» عن كرانجيسك قولها «انتهى الأمر، أشعر أني بخير الآن».

وتقضي المرأة يومها في سريرها بسبب عامل السن والضعف الجسدي، لكنها لا تعاني من أي مرض صحي خطير.

وقالت ستيفيكا مليناك، مديرة المنزل إنها كانت من بين العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضافت «مع ضعفها وكبر سنها، من المدهش حقا كيف أن فيروس كورونا لم يلحق بها أي ضرر».

ووصفت مليناك الأمر بأنه «نبأ سار» وسط حالة القتامة التي خلفها الفيروس.

وسجلت كرواتيا، التي يبلغ عدد سكانها 4,2 مليون نسمة، نحو 140 ألف إصابة بكوفيد -19 وألفي وفاة.