المسبار الصيني يغادر القمر جالباً عينات من الصخور

غادر مسبار الفضاء الصيني «تشانغ إي-5» القمر، اليوم الخميس، بعد أن أكمل مهمته في جمع عينات من صخوره.

ومن المتوقع أن يلتحم المسبار بمركبة فضاء لتنقله خارج مدار القمر، وتعود به إلى الأرض في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وهبطت الكبسولة الفضائية على سطح القمر، أمس الأول الثلاثاء، وبدأت في أخذ عينات من الصخور أمس الأربعاء.

وتهدف المهمة الفضائية الصينية إلى جلب عينات من صخور القمر إلى الأرض، للمرة الأولى منذ 44 عاما، وهي مهمة قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فحسب، حتى الآن.

وأطلق المسبار «تشانغ إي-5» أواخر شهر نوفمبر الماضي من محطة الفضاء في وينتشانج بجزيرة هينان، جنوبي الصين.

كانت مسبارات صينية قد هبطت بنجاح بالفعل على سطح القمر مرتين في السابق.

وتهدف مهمة «تشانغ إي-5» إلى جلب حوالي كيلوجرامين من صخور القمر إلى الأرض. ويأمل باحثون أن تقدم هذه العينات معلومات جديدة بشأن النشاط البركاني للقمر.

ويشمل برنامج الفضاء الصيني الطموح، إقامة محطة فضاء خاصة بالصين بحلول عام 2022، وإرسال مهمة استكشافية إلى كوكب المشتري بحلول عام 2029.