كيف ساعدتنا الجائحة في الارتقاء النفسي؟

أحدثت جائحة «كوفيد- 19» استثناء في حياة الجميع، حيث واجهنا متغيرات كنا نظنها ثوابت.. وشهدنا اختفاء تفاصيل حياتية كنا نظنها من المسلمات.. وهذا ما جعل دراسة التداعيات النفسية لهذه الجائحة مجالاً خصباً للدراسات النفسية والاجتماعية.. حيث اهتمت دراسات برصد زيادة معدلات الضغوط النفسية واضطرابات القلق والاكتئاب، والخلافات الزوجية والطلاق في بعض البلدان.. إلا أن هناك جانباً آخر لفت انتباه أخصائيي علم النفس الإيجابي..

نمو ما بعد الصدمة

يهتم الأطباء النفسيون بدراسة التداعيات السلبية للتعرض لمحن شديدة أو ظروف شديدة القسوة، أو ما يُدعى باضطراب ما بعد الصدمة.. إلا أن علم النفس الإيجابي اهتم بدراسة ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي نمو ما بعد الصدمة PTG، والتي تعني حدوث تغير إيجابي في حياة الإنسان أو شخصيته، كنتيجة لحدوث هذه الصدمة.. بمعنى آخر، كيف يخرج الإنسان من المحنة بأفضل مما كان عليه؟

وهل ساهمت محنة الجائحة التي ألمت بالعالم، بإحداث أي ارتقاء نفسي لنا؟

دراسة جديدة

قامت باحثتان يونانيتان «أليكساندرا تاميولاكي وآرجيرولا كالايتزاكي» بدراسة هذه الظاهرة، في دراسة تحمل عنوان «ما لا يقتلنا يجعلنا أكثر قوة: (كوفيد- 19) ونمو ما بعد الصدمة» نشرت مؤخراً في الدورية العلمية سايكياتري ريسيرش.

حيث كشفت الدراسة أن إلى جانب التداعيات السلبية للجائحة، كان هناك جانب مشرق.. يتمثل في عدد من الأمور.. مثل:

1- التطور الاجتماعي

ترسخت علاقات اجتماعية كثيرة في خضم التباعد الاجتماعي.. حيث زاد الوقت الذي يقضيه أفراد الأسرة معاً ما جعلهم يتعرفون على بعضهم أكثر، كما زاد التواصل مع الأهل والأقارب عن طريق وسائل التواصل المختلفة.. وجعلنا نقدر قيمة هؤلاء الأشخاص ووجودهم في حياتنا.

2- التطور الشخصي

سعى كثير من الناس لتعلم أشياء جديدة، هوايات أو مهارات، أو تجربة أمور جديدة وتوسيع نطاق خبراتهم الحياتية أكثر من المعتاد.. لدرجة أن بعض الناس تحدثوا عن شعورهم بالارتقاء الروحي، وترسيخ معنى جديد لحياتهم، نظراً لتوفر الوقت الكافي للتأمل وإعادة ترتيب الأولويات.

3- زيادة تقدير الحياة

لاحظ الإنسان قيمة ما كان لديه ولا يعيره انتباهاً.. لم يكن أحد منا يظن أن مجرد المشي دون كمامة ومصافحة الناس، نعمة كبيرة نتطلع لها! يتمثل هذا الجانب في تقدير الأشياء الصغيرة في حياتنا، وإعادة تقييم أولوياتنا.. ومعرفة أن سعادتنا قريبة حقاً.. فهي في أبسط الأمور لا في أعقدها وأبعدها منالاً.

قديماً قيل إن وراء كل محنة منحة.. وبين ثنايا الصعوبات تكمل الفرص.. ويبدو أن هذا الكلام لم يعد تعبيرات أدبية، بل نتيجة دراسات علمية حديثة.

الصديق الافتراضي

تواصل الأصدقاء في عالم الواقع مرتبط بزيادة الصمود، أي القدرة على تحمل الصعوبات.. بينما الدعم الاجتماعي المقدم عبر شبكة الإنترنت يساعد في تقليل الشعور بالضغط النفسي.

المصدر: دورية ستريس آند هيلث

ذكاء اجتماعي

كشفت دراسة صينية حديثة، عن وجود علاقة واضحة بين تمتع الإنسان بقدر مرتفع من الذكاء العاطفي، ومقدار سعادته في الحياة، وهو ما يمكن تفسيره بأن إدارة المشاعر لها دور كبير في سعادتنا.

المصدر: آسيان جورنال أوف سوشيال سايكولوجي

عمل الخير

قام باحثون بتحليل بيانات دراسات نفسية أجريت عن موضوع السعادة والسمات الشخصية المرتبطة بها، فوجدوا أن كون المرء مقبلاً على الآخرين ومساعدتهم، مرتبط بزيادة سعادته في الحياة، أكثر من الشخص الأناني المنغلق.

المصدر: سايكولوجيكال بوليتين