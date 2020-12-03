تدريبات السعادة.. كن ممتناًً

من المشاعر المرتبطة بالسعادة بشكل مباشر، هو الشعور بالامتنان، تقدير ما يوجد في حياة الإنسان من أشياء، والتعبير عن الامتنان الشخصي تجاه الأشخاص.

هناك تدريبات تعتمد على التفكير الذاتي، أي أن تحضر ورقة وقلماً وتتذكر الأشياء الجميلة الموجودة في حياتك أو الأحداث التي سارت على ما يرام خلال يومك.. كتابة هذه الأشياء تجعل العقل أكثر انتباهاً لها، ومن ثم يتعاظم تأثيرها النفسي الإيجابي عليك..

وهناك تدريبات أخرى تعتمد على الشكر والتقدير.. أن تكتب رسالة شكر لشخص ساعدك.. أو تتصل به لتخبره بذلك مباشرة.. بعض الناس يبكون أثناء مكالمات كهذه -كما يذكر مارتن سليجمان- وهي حالة انفعالية إيجابية تدل على زيادة مشاعر الامتنان بين كل من الشاكر والمشكور، ومن الظريف أن العلماء وجدوا أن هذا التدريب مفيد لزيادة الانفعالات والمشاعر الإيجابية في حياة الشخص، حتى إن لم يقم بإرسال خطاب الشكل هذا، مجرد كتابته وترتيب الأفكار يستحضر الشعور بالامتنان ويزيد السعادة.

تفيد هذه التدريبات في زيادة السعادة والرضا عن الحياة.

المصدر: كتاب بوزيتيف سايكولوجي إن براكتيس