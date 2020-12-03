بالصور.. شخصيات بارزة توفيت جراء الإصابة بكورونا

بعد وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بوباء كوفيد-19 عن 94 عاماً، في ما يأتي تذكير بشخصيات أخرى رحلت جراء هذا المرض:

عازف الساكسوفون مانو ديبانغو كان أول شخصية عالمية يخطفها المرض، وتوفي ديبانمغو أسطورة الأفرو-جاز الكاميروني البالغ 86 عاماً في 24 مارس في مستشفى قرب باريس.

الفرنسي-السنغالي باب ضيوف الرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم أحد أعرق الأندية الفرنسية، توفي في 31 مارس.

-عازف الجاز الأميركي إيليس مارساليس عميد عائلة شهيرة في مجال الجاز، توفي عن 85 عاماً.

- عازف الساكسوفون الأميركي ليو كونتيز توفي في 17 أبريل عن 92 عاماً.

زعيم السكان الأصليين باولينيو باياكان أحد أكبر المدافعين عن غابة الأمازون، توفي عن 65 عاماً على ما أعلن ناشطون مدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية في منتصف يونيو.



- أشهر مصممي الأزياء اليابانيين كينزو توفي في الرابع من أكتوبر عن 81 عاماً.