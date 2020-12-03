ليلى علوي.. وزيرة

محمد قناوي (القاهرة)

تعود النجمة ليلى علوي للسينما بعد غياب 4 سنوات، وذلك من خلال فيلم «ماما حامل»، وتؤدي دور أم تشغل منصب وزيرة للتربية والتعليم وتعيش حالة من الحيرة بين مسؤولياتها.

العمل تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، ويجسد دور زوج ليلى علوي، وينجبان ولدين، يؤدي دورهما حمدي الميرغني، ومحمد سلام.

والأسرة من طبقة غنية وتتعرض للعديد من المواقف الكوميدية والمشاكل في العمل، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

وقالت ليلى إنها تنتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، الذي انتهت من تصويره منذ مدة طويلة ولا تعرف مصيره ويشارك في بطولته زينة، محسن محيي الدين، تأليف وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي لاستيعاب ما يدور حوله من أمور مختلفة.

وقالت علوي إن دورها في الفيلم مختلف وجديد، وتنتظر رأي الجمهور، وأعربت عن أمنيتها أن ينال إعجاب الجميع.

ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه في دور العرض.