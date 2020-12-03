الطريقة الصحيحة لإدارة الخلاف الأسري

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت الدكتورة سنام حفيظ إخصائية علم النفس العصبي في نيويورك وعضو هيئة التدريس بجامعة كولومبيا، بعض النصائح للأزواج المنعزلين في الحجر الصحي بعدم الصراخ العشوائي أثناء الخلاف، موضحة أن إدارة الخلاف الأسري بشكل جيد مهارة يصعب امتلاكها.

وقالت: عليك أن تجعل هدفك إيصال شعورك وسماع وجهة نظر الشخص الآخر بشكل فعال وعقلاني، وذلك من شأنه مساعدة علاقتكما على النمو.

وأوضحت خبيرة العلاقات أن هناك فرقاً كبيراً بين الجدل والإساءة غير البناءة، فعندما تحتاج إلى مناقشة نقطة ما مع شخص، فكل ما عليك القيام به هو التعبير عن شعورك ومحاولة جعل الآخر يفهم كيف يؤثر تصرفه عليك.

وقالت: في كثير من الأحيان، لا يدرك الأشخاص أن بعض أفعالهم تكون لها عواقب، ويمكن أن يؤدي إلى الغضب أو الأذى أو الارتباك للطرف الآخر، ولذلك فإن تنقية الأجواء بشكل عقلاني أمر حيوي للغاية.

ونقل موقع «Today»، عن الدكتورة سنام تأكيدها على ضرورة إدارة الخلاف بحكمة، إذ إنه ليس كل شيء يستحق الشجار بشأنه، ومن القواعد الجيدة أن تسأل نفسك عما إذا كانت المشكلة الذي تزعجك لها تأثير هائل فعلاً على صحتك العاطفية أو النفسية أم لا.

وأوضحت الخبيرة أن على الأزواج عدم التركيز على الأشياء الصغيرة، والالتزام بالمشكلات التي تؤثر بالفعل على حياتهم، حيث إنه لا يوجد أحد مثالي، وإذا كانت الصفات الحميدة للطرف الآخر تتفوق بكثير على السيئة، فإننا نحتاج أحياناً إلى أن نغض الطرف عن بعض الأمور وقبول الشخص كما هو، وليس كما نريده أن يكون.

وبدورها، قالت الدكتورة رينيه إكسلبرت الإخصائية النفسية والأستاذ بجامعة نيويورك: إن التركيز على المشكلة المطروحة يساعد على اجتياز الجدل بسرعة وفعالية أكبر. وأضافت أنه بدلاً من إلقاء الكلمات الجارحة، تدرب على التعاطف والعبارات اللفظية المفيدة والمنطقية التي توضح ما تشعر به.

هذا مع إظهار التعاطف مع الطرف الآخر وتفهم موقفه، من خلال تعبيرات الوجه أو الإيماءات الجسدية مثل الإمساك بيده.

وأكد الخبراء أنه يجب تجنب المحاولات المستميتة لإثبات أنك على صواب وعليك أن تكون لطيفاً وتسمع وجهة نظر الطرف الآخر، وجعله يدرك أنك تتفهم وتهتم بوجهة نظره.