أندرسون في جلباب «المرأة الحديدية»

القاهرة (الاتحاد)

قدمت الممثلة البريطانية-الأميركية جيليان أندرسون لمعجبيها ومتابعيها لمحة من وراء الكواليس عن يومها الأول في تصوير مسلسل «التاج» (The Crown)، الذي تؤدي فيه دور رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق مارجريت تاتشر.

واحتفلت جيليان بإطلاق الجزء الرابع من مسلسل الدراما التاريخية على شبكة «نتفليكس»، بمشاركتها لسلسلة من الصور الجديدة على حسابها بـ«انستغرام».

وأوضح موقع «Yahoo»، أنه تم التقاط الصور في أول يوم لها في موقع التصوير وهي تتحول إلى تاتشر بأيدي خبراء المكياج والخدع، ثم وهي تلتقط صورة سيلفي في المرآة، حيث تغطي صور السياسية الشهيرة الجدران. وتُظهر صور أخرى لقطات مقربة لتفاصيل أزياء الشخصية، مثل حذاء الباليه المسطح الأسود ومجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية الموضوعة على الجانب، وفي صورة أخرى، تنحني أندرسون على الأريكة وترتدي تنورة زرقاء بطول الركبة، والتي اشتهرت بها السياسية تاتشر، التي تعرف باسم «المرأة الحديدية».