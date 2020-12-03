مشاهير بوليوود يفضلون اليوجا الهوائية

القاهرة (الاتحاد)

يفكر محترفو اليوجا، في الوصول للمستوى التالي وتجربة اليوجا الهوائية، التي تعتبر وسيلة فعالة لدفع مستواهم نحو المزيد، وهي المفضلة لدى مشاهير بوليوود.

ونشرت مدربة اليوجا الهندية أنشوكا بارواني صورة قديمة للنجمة الشهيرة كارينا كابور وهي في وضعية مقلوبة وتستخدم أرجوحة لحفظ توازنها، كتبت تحتها إن «الوقوف رأساً على عقب لم يكن أفضل من أي وقت مضى، كارينا كابور خان تنقلب في أرجوحة معلقة».

وأوضح موقع «Live News India» أنه في اليوجا الهوائية، يقوم الشخص بأداء نفس الوضعيات التي يمارسها على بساط اليوجا، ولكن وهو معلق على أرجوحة حريرية، لمساعدته على الحركة وتعزيز المرونة وبناء القوة مع السماح للجسم بأداء أوضاع صعبة، دون إجهاد على المفاصل أو الرأس أو العمود الفقري. كما أن ممارسة اليوجا البهلوانية على الأراجيح تعد طريقة فعالة لتعزيز المزاج ودعم قدرة الجسم على التعامل مع الإجهاد.

وتوضح أنشوكا أن الوضعية المضادة للجاذبية تعمل على تدفق العناصر الغذائية والأكسجين إلى الرأس، مما يزيد من الدورة الدموية في الشعيرات الدموية للوجه، ويمنح بشرتك توهجاً طبيعياً وصحياً.