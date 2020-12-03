الوان الفخر

احتفاءً باليوم الوطني الـ 49، أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة العين بألوان العلم الإماراتي: الأحمر والأخضر والأبيض، وسط شعور جارف بالسعادة والفخر، تقاسمه المواطنون والمقيمون، ولاءً لهذا الوطن المعطاء، ورضاً عما يتحقق على أرضه الطيبة من إنجازات، تحلق بالإمارات إلى مصاف أكثر دول العالم تقدماً وحضارة.

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محمد البلوشي