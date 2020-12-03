أزياء القطط

بوجور (رويترز)

قرار جريء ولا يخلو من الغرابة، اتخذه الإندونيسي فريدي لوجينا بريادي، عندما ودع مهنة التدريس واتجه إلى تصميم الأزياء، لا للنساء المولعات بصيحات الموضة، ولا للرجال الباحثين عن الأناقة، ولكن للقطط.

وبعد احترافه تصميم وخياطة وبيع أزياء القطط، وجد إنتاج فريدي «39 عاماً» سوقاً رائجاً، ويقوم حالياً بتوريد ملابس لأصحاب القطط بنفس ألوان وتصميمات أزياء النجوم والمشاهير مثل ثور وسوبرمان وزي الممرضات.

وبعد اتجاهه للبيع على الإنترنت قبل ثلاث سنوات، وصل ربحه الشهري إلى 210 دولارات، إذ يبيع 4 قطع يومياً، بسعر يتراوح بين 6 و10 دولارات.