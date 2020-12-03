سنغافورة تسمح ببيع اللحوم المنتجة معملياً

سنغافورة (رويترز)

أعطت سنغافورة شركة «إيت جاست» الأميركية الضوء الأخضر لبيع لحوم الدجاج المنتجة في المعامل، فيما أكدت الشركة أنها أول موافقة تنظيمية رسمية في العالم لما يطلق عليه اللحوم النظيفة التي لا تأتي من ذبح الحيوانات والدواجن.

ويتنامى الطلب على بدائل اللحوم بسبب مخاوف المستهلكين المتعلقة بصحة الحيوانات والبيئة.

وقالت شركة «إيت جاست» إن صدور أول موافقة تنظيمية في العالم للحوم عالية الجودة المنتجة، المصنعة من خلايا حيوانية للاستهلاك الآدمي الآمن، يمهد الطريق لإطلاق تجاري محدود مرتقب في سنغافورة.