لصوص يستخدمون رهائن دروع بشرية لسرقة بنك في البرازيل

هاجم لصوص مدججون بالسلاح بنكا في ولاية "بارا" البرازيلية واستخدموا رهائن كدروع بشرية لسرقة مبالغ مالية من المصرف.

ونفذ ما لا يقل عن 10 مجرمين، الهجوم على المصرف في بلدية "كاميتا" شمال البرازيل خلال الليل.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية أن اللصوص المسلحين بأسلحة ثقيلة ومتفجرات احتجزوا رهائن في "بارا" واستخدموهم كدروع بشرية في تحركاتهم.

ولقي أحد الرهائن حتفه وأصيب آخر. كما هاجم المجرمون ثكنة للشرطة.

وبعد حوالي ساعة، هربوا، ولم تتضح بعد كمية الأموال التي سرقوها.

جاء الحادث بعد يوم واحد فقط من عملية سطو مماثلة على بنك في "كريسيوما" في جنوب البرازيل حيث هاجم مجرمون بنكين وفجروا ماكينات الصرف الآلي وسدوا الشوارع وهاجموا مركزا للشرطة واحتجزوا رهائن. وسمع دوي مئات الأعيرة النارية في لقطات تم التقاطها في المدينة.