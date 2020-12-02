طارق لطفي يتزوج 4 مرات

محمد قناوي (القاهرة)

يقوم الفنان طارق لطفي حالياً بتصوير المشاهد الأخيرة لمسلسله الرمضاني «القاهرة كابول» في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وهي مشاهد الصحراء والشواطئ، وتجمعه مع خالد الصاوي الذي يجسد دور ضابط شرطة.

وبعد الانتهاء يغادر فريق عمل المسلسل إلى جورجيا وصربيا، لتصوير المشاهد الخارجية، خاصة أن العمل يتضمن مشاهد يجب تصويرها خارج مصر.

وأشار لطفي إلى أنه يلعب دور إرهابي خلال الأحداث يتزوج أربع مرات، ومن بينهن يسرا مسعود التي تجسد شخصية حليمة، وسارة نخلة، التي تجسد شخصية حرة، وهي بدوية شريرة، تعيش في الغردقة.

وقال طارق: إن المسلسل كان مقرراً عرضه في رمضان الماضي، ولكن تم تأجيله لتوقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا، وهو تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على.

ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، وعدد من النجوم، ويتناول المسلسل ثلاث قصص حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية.

ويطرح العمل قصة 3 شخصيات: إعلامي وضابط وإرهابي، ويناقش كيف أن الثلاثة رغم حصولهم على نفس القدر من التعليم والنشأة، إلا أن كلاً منهم يمضي في اتجاه مختلف.



