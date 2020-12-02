شريف منير ينضم إلى «السرب»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضم الفنان شريف منير مؤخراً لأسرة فيلم «السرب»، مع أحمد السقا الذي يعود للتعاون معه بعد 4 أعوام منذ شاركه بطولة فيلم «من 30 يوم» العام 2016.

وتعاقد منير على المشاركة في فيلم «الغربان» أمام المطرب الشعبي حسن شاكوش، ويجسد فيه شخصية جنرال، حيث تدور أحداثه خلال فترة زمنية قديمة، من خلال تعرض زوجين لعملية سطو.

وينتظر شريف عرض فيلم «يوم 13» الذي تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، ويشاركه بطولته دينا الشربيني وأحمد داوود، وهو فيلم رعب ثلاثي الأبعاد.

ويدور حول فتاة فقدت والدتها، وتظهر لها على شكل أشباح داخل المنزل، ثم تكتشف أن والدتها لا تزال على قيد الحياة، وأنها وراء كل ما تتعرض له.

وكان منير شارك في يونيو من العام الماضي بدور ضابط شرطة في فيلم «الممر» مع أحمد عز، وتناول الدور البطولي لقوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل «ونحب تاني ليه» مع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.