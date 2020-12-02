خالد الصاوي مع «تماسيح النيل»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقد الفنان خالد الصاوي على المشاركة في فيلم «تماسيح النيل» وهو اسم مبدئي، ويشاركه البطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد وعدد من نجوم مسرح مصر، منهم كريم عفيفي وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وقال الصاوي إنه ينتظر عرض فيلم «أحمد نوتردام»، والذي يشارك في بطولته مع رامز جلال وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وأنه متحمس له لأنه يتناول قصة مميزة وأحداثه مليئة بالمفاجآت.

وعبر عن سعادته بالتواجد في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول صحفي يجسده رامز جلال، حيث تنتشر عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات.

ويجسد الصاوي دور السفاح الخفي، وهو شخص مهووس بقتل النساء وتبحث الأجهزة الأمنية عنه، وتتسرب معلومة عن تأثر السفاح بشخصية «أحدب نوتردام»، بطل الرواية الفرنسية لفيكتور هوجو.

ويفكر رامز في جذب انتباه السفاح ويطلق على نفسه اسم «أحمد نوتردام»، ويبدأ المجرم في البحث عنه، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، ويلتقيان وتنشأ بينهما صداقة.

وأضاف الصاوي أنه يصور حالياً فيلم «للإيجار»، الذي يشارك في بطولته مع عدد من الشباب، منهم محمد سلام، عصام السقا وجيهان خليل، إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن «الوحدة والعزلة» حول قبطان متقاعد بالإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشارك في مسلسل «اللي ملوش كبير»، مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، المقرر عرضه في رمضان المقبل.