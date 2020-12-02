فتحي عبد الوهاب يستعد لـ«فوبيا»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الفنان فتحي عبد الوهاب لخوض أولى بطولاته الدرامية المطلقة من خلال مسلسل بعنوان «فوبيا» ويشاركه بطولته أحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وتدور الأحداث حول رجل يدعى «طاحون»، غير متزن عقلياً، يعمل مديراً لمكتب أحد الوزراء، ويسعى دائماً لتحقيق طموحاته، ويناقش العمل موقف الإنسان من القدر المحتوم.

وقال عبد الوهاب إنه يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «القاهرة كابول»، مع طارق لطفي وخالد الصاوي، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية في هذه المنطقة.