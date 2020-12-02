انطلاق «القاهرة السينمائي» بحضور عربي متميز

سعيد ياسين (القاهرة)

تفتتح مساء اليوم «الأربعاء» الدورة الثانية والأربعون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط اجراءات احترازية كبيرة بسبب جائحة كورونا.

يشارك في المهرجان هذا العام 48 دولة، بـ 67 فيلماً روائياً طويلاً، و17 قصيراً، ويعرض 13 فيلماً في عروضها العالمية الأولى، و7 في عروضها الدولية الأولى، و52 في العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و6 عروض أفريقية وعربية أولى.

ويشهد المهرجان عرض مجموعة من أفضل الأفلام، التي يشاهدها النقاد وصحفيو العالم للمرة الأولى عبر شاشة القاهرة، إلى جانب أبرز الأفلام التي حصدت أهم الجوائز في المهرجانات الكبرى، ليكونا معاً الوجبة الرئيسة للجمهور، بالتوازي مع أنشطة منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» التي توفر للمحترفين فرصاً للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.

سينما عربية

وتشهد مسابقات المهرجان حضوراً كبيراً للسينما العربية، حيث يشارك في المسابقة الدولية ثلاثة أفلام مصرية، هي «حظر تجول» إخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل والفلسطيني كامل الباشا.

والفيلم الوثائقي «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد، والروائي الطويل «عنها» إخراج إسلام العزازي، ويعرض في المسابقة الدولية «غزة مونامور» لعرب وطرزان ناصر، وإنتاج فلسطين وفرنسا وألمانيا والبرتغال.

وضمن مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك فيلمان في عرضهما العالمي الأول، وهما الوثائقي المصري «ع السلم» إخراج نسرين الزيات، والثاني من السعودية «حد الطار» لعبدالعزيز الشلاحي.

ويشارك في المسابقة نفسها الفيلمان المغربيان «خريف التفاح» لمحمد مفتكر، و«ميلوديا المورفين» لهشام أمل، والفيلم اللبناني الفرنسي «نحن من هناك» لوسام طاليوس، والفيلم اللبناني الفرنسي «تحت السماوات والأرض» لروي عريضة.

وفي قسم العروض الخاصة، يعرض الفيلم اللبناني «عالم التلفزيون» لروبير كريمونا، وفي مسابقة سينما الغد، يشارك ثلاثة أفلام مصرية، هي «الحد الساعة خمسة» لشريف البنداري، و«حنة ورد» لمراد مصطفى، و«الراجل اللي بلع الراديو» لياسر شفيعي.

وبعد حصوله على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، يشارك خارج المسابقة، الفيلم القصير «ستاشر» لسامح علاء، والفيلم التونسي «نور» لريم نخلي، والتونسي الفرنسي «عضيت لساني» لنينا خادا.

ويعرض خارج المسابقة أيضاً فيلم «واحدة كده» لمروان نبيل، ومن إنتاج تونس وفرنسا يشارك الفيلم التسجيلي «عضيت لساني».

كما يشارك الفيلم السعودي «من يحرقن الليل» لسارة مسافر، وفي برنامج «أفلام منتصف الليل» يشارك في عرضه العالمي الأول الفيلم المصري «عمار» لمحمود كامل.

سينما نسائية

وتحضر سينما المرأة في الدورة الحالية بصورة غير مسبوقة، حيث يعرض 21 فيلماً تحمل تواقيع مخرجات، واستحدث المهرجان هذا العام جائزة «إيزيس» لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة، وأخرى تعنى بالأفلام التي تتطرق لقضايا مكافحة الاتجار بالبشر، وثالثة تحت اسم «سينما الغد» تذهب لمنافسات الأفلام القصيرة.

وتقرر رفع قيمة الجوائز التي تمنحها «أيام القاهرة لصناعة السينما»، و«ملتقى القاهرة السينمائي» إلى 250 ألف دولار، بهدف «تمكين صناع الأفلام العرب»، ويتنافس عليها 15 مشروعاً، إضافة إلى التعاون الذي يمكن أن يثمر عن لقاءات المهرجان.

تكريمات

ويكرم المهرجان، السيناريست الكبير وحيد حامد، والذي يمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي تمنح لمبدعين أثروا الفن السينمائي بأعمال خالدة.. والجائزة نفسها للمؤلف والكاتب المسرحي الإنجليزي كريستوفو هامبتون، أما الفنانة منى زكي فتحصل على «جائزة فاتن حمامة للتميز»، وهي تمنح لمبدعين تمكنوا في سن مبكرة نسبياً من تحقيق إنجاز سينمائي ملموس.

كما يحتفي المهرجان بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي فيدريكو فيلليني.

«الأب»

ويفتتح المهرجان فيلم «الأب» من بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان وإخراج فلوريان زيلر، إنتاج إنجليزي فرنسي ويعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويدور حول «أنتوني» الذي يفقد قبضته على الواقع، بينما تتدهور صحته العقلية مع كبر سنه، ويرفض المساعدة من الجميع، وخاصة ابنته «آن»، لأنه عنيد، ويعاني من الخرف، ويبدأ التشكيك في واقع حياته.



