المسبار الصيني "شانغي 5" يهبط بنجاح على سطح القمر

حط مسبار "شانغي 5" بنجاح على القمر في مهمة أساسية في إطار برنامج الصين لإسال راود فضاء إليه بحلول العام 2030.

وتقوم مهمة المسبار "شانغي 5" على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية يصل وزنها إلى حوالى كيلوغرامين، خصوصاً عبر سبر السطح إلى عمق مترين، ثم إرسالها إلى الأرض. وقد تساعد هذه العيّنات العلماء في تحسين فهم تاريخ القمر.

ويفترض أن تصل هذه العينات إلى الأرض خلال ديسمبر.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية إن المسبار "حط بنجاح في وقت متأخر من الثلاثاء على الجانب المظلم من القمر".

وبدأت مع مهمة "شانغي 5" مرحلة جديدة في المشروع الفضائي الصيني الطموح الذي حقّق مطلع العام 2019 إنجازاً علمياً غير مسبوق بعدما حطّت مركبة تابعة لهذه المهمة على جزء من القمر تتعذّر رؤيته من الأرض.