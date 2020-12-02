تحليق في حب الإمارات

هناء الحمادي (أبوظبي)

بكل ثقة وبلا خوف من جراء ارتداء البدلة المجنحة، حوَّل خليفة الغافري هوايته من الأرض إلى السماء، بحثاً عن المغامرة، فنجح في تحقيق قفزات من أعالي القمم الجبلية، ولقب بـ «بات مان الإمارات» لحبه لملابس القفز الخفاشية التي يرتديها في كل مغامرة.

خليفة الغافري وضع حلمه فوق مظلته، ليجد فرصة للانطلاق والمغامرة من أعالي الجبال، ومنها جبل جيس في رأس الخيمة، الذي يبلغ ارتفاعه ما يقارب من 1934 متراً فوق مستوى سطح البحر، فهو يعشق القفز بالمظلات وتسلق الجبال وارتداء البدلة المجنحة ليحلق في السماء.

حب الوطن

واحتفالاً بمناسبة عزيزة على قلوبنا، وهي الاحتفال باليوم الوطني، يقول عن ذلك: «اليوم الوطني يظل حكاية عشق وفخر بحب الوطن، وكل ما نقدمه جزء بسيط لرد الجميل، لذلك ومن منطلق حبي للقفز من أعلى القمم الجبلية، راودتني فكرة أن أرفع علم الدولة خلال قفزي من أعلى الارتفاعات حاملاً علم دولة الإمارات بألوانه الأربعة من خلال «القفز بالبراشوت»، وذلك احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية.

وفي ذكرى الاتحاد، جدّد عهد الولاء والانتماء والوفاء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة، والمضي بعزيمة وإصرار للعمل على مواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز المكتسبات.

وحول هوايته المحفوفة بالتحدي والمغامرة والتي بدأها منذ عدة سنوات، يقول: «نجحت خلال 6 أعوام منذ دخولي مجال القفز في تحقيق 1209 قفزات حرة، بجانب 327 قفزة من فوق القمم الجبلية الأعلى في الإمارات وحول العالم، واكتشفت أسرار هذا المجال عندما تملكني الشغف بالتعمق أكثر في هذه الرياضة، التي تحتاج إلى جرأة، وكانت البداية مجرد تجربة بسيطة في محاولة لاستكشاف هذا العالم المحفوف بالمغامرة، ولكن سرعان ما تحولت إلى عشق وهواية أود ممارستها طوال حياتي».

تدريبات مكثفة

الغافري يقوم بالتدريبات المكثفة؛ لأن القفز من أعالي الجبال يحتاج إلى تدريبات مستمرة، وذلك لنجاح أي مغامرة، وغالباً ما تحتاج هذه التدريبات إلى ساعات عدة والتي غالباً ما يمارسها على قمة جبل جيس، المكان المفضل له لممارسة الهواية داخل الدولة لاكتساب المزيد المهارات البدنية، وخلال ذلك تمكن من المزج بين استخدام اليدين والقدمين والجسد كله في القفز بصورة صحيحة، بجانب إتقان استخدام المظلات وكيفية التعامل معها في أصعب المواقف في الهواء، وهذا يحتاج إلى الشجاعة والثقة بالنفس، والقدرة العالية على التركيز وسرعة البديهة، والتخلص من الخوف نهائياً، وامتلاك روح التحدي والرغبة الحقيقية في إنجاز نجاح جديد في كل مرة أقدم به على القفز.

وأشار إلى أن ذلك ساهم في تعزيز ثقته بنفسه، إلى جانب رفع حس الالتزام بالمسؤولية، والتدريب، ووضع أهداف نصب عينيه واكتساب فنون العمل بروح الفريق.

والتجربة الأولى للقفر بالمظلات، أكد أنه شعور غريب لا يمكن نسيانه، فمن الخوف والارتباك الشديد إلى المتعة والرغبة في الاستمرار والإحساس بسعادة لا مثيل لها، وكانت هذه القفزة بمنزلة شرارة البدء لخوض هذه التجربة مرات عدة.

مواصفات البدلة

عن مواصفات البدلة التي يرتديها الغافري في قفزاته يقول: «البدلة المجنحة عبارة عن رداء بتصميم خاص يضيف مساحة إلى جسم الرياضي لزيادة قوة الرفع أثناء القفز، ما يسهل طيرانه في الهواء بطريقة تشبه طيران الخفافيش».