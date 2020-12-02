«الإمارات للصم»: مسيرة نبيلة

هناء الحمادي (أبوظبي)

أكدت جمعية الإمارات للصم أن ذكرى الثاني من ديسمبر، والتي يحتفل بها شعب الإمارات كل عام، مناسبة وطنية لشعب رائد يفخر بقيادته، ويباهي بها الأمم، ويصنع التاريخ كل يوم بتحقيق قفزات ونجاحات أسعد شعب، يؤمن بدولته التي أصبحت تحتل مكانة متميزة، ودوراً مرموقاً وكياناً قوياً قادراً على تحدي الصعاب من أجل تحقيق حياة كريمة سعيدة لمواطنيه.

وأشارت إلى أن روح الاتحاد ستستمر وتبقى لتظل الإمارات على تميزها ومكانتها العالية بين أقطار العالم، وأنّ إيمان القيادة الرشيدة بنعمة الوطن وبالشعب والرؤيا المستقبليّة لهذا الاتحاد وضع دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على الخريطة العربيّة والعالميّة.

وأكد مصبح النيادي رئيس جمعية الإمارات للصم، أنّ مسيرة العمل الإنساني النبيل ومنظومة الرعاية الاجتماعيّة، ولا سيما خدمات رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في دولة الإمارات، تشهد إنجازات متميزة ولافتة للنظر في مختلف المجالات، ولا سيما فيما يخص فئة الصم وضعاف السمع، فحكومتنا الرشيدة تضع المواطن الإماراتي في أوليات اهتمامها بمختلف فئاته، مما كان له الأثر في تحقيق الدمج الشامل لفئة أصحاب الهمم في المجتمع لدفع عجلة النمو والتطور.

وأضاف حمد الدرمكي، نائب رئيس جمعية الإمارات للصم: اليوم الوطني للدولة يوم خالد في ذاكرة أيام الإمارات المشرقة، وعلامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة، ونقطة تحوّل بارزة في مسيرة نهضة الإمارات الشاملة.