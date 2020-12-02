«عالم ماجد» في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك «عالم ماجد» التابع لأبوظبي للإعلام في فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي، والذي يجري تنظيمه تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات»، وذلك عبر منصة تفاعلية تقدم نخبة من العروض والمسابقات للجمهور طوال أيام المهرجان، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 21 فبراير 2021 في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وتأتي مشاركة منصة «عالم ماجد» بما ينسجم مع رؤية أبوظبي للإعلام الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية شاملة، وإنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، وتسريع وتطوير المحتوى الرقمي، والوصول إلى شريحة أوسع من الأطفال، وتعريف الجمهور بشخصيات عالم ماجد الكرتونية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة عالم ماجد في الفعاليات الثقافية التي تسهم في تلاقي الثقافات والحضارات المختلفة على أرض الإمارات.

وأطلق «عالم ماجد» مجموعة من الأنشطة والمسابقات المتنوعة خلال المهرجان، والتي تشمل مسابقة «ابحث عن فضولي» التي تظهر للمستخدم عند تحميل أو تحديث تطبيق «مجلة ماجد» الإلكتروني، وستتيح المسابقة فرصة المشاركة في السحب للفوز بعدة جوائز قيمة، سيتم الإعلان عن الفائزين بها في 26 ديسمبر.

كما يقدم «عالم ماجد» لجميع المشتركين الجدد والحاليين في مجلة ماجد فرصة المشاركة في السحب على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك في موعد أقصاه 24 ديسمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

كما يوفر «عالم ماجد» لزوار المهرجان فرصة المشاركة بمسابقة تقليد مقطع من مسلسل كرتوني لشخصيات ماجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر إضافة مقاطع فيديو للمشاركين على صفحة فيسبوك الخاصة بعالم ماجد ليتم التصويت لأفضل مشاركة والدخول بالسحب للفوز بإحدى الجوائز القيمة المقدمة من ماجد، وذلك بمشاركة نخبة من مقدمي برامج قناة ماجد، من بينهم عبدالله الحمادي، ومحمد المرزوقي، وسالم المنهالي، وعبدالله الراشدي، وزينة الجندي، وبشاير المرزوقي، وبدور المرزوقي، ودانة المرزوقي، ومحمد النقبي، ومهرة النقبي، وميره الخطيب، وهند النقبي، وناصر العامري، وهند الشامسي، والذين سيلتقون بزوار المهرجان لدعوتهم للمشاركة في المسابقة.

و تشمل فعاليات منصة «عالم ماجد» تقديم عروض سينمائية للرسوم المتحركة تضم حلقات جديدة من «زكية الذكية» و«بصل وفلفل»، وحلقات من العروض الحالية لـ«أمونة المزيونة» و«فطين»، و«النقيب خلفان» و«جمول»، وعروضاً مباشرة لـ«علوم صغار» و«ألوان»، و«أبطال الغد» وبرنامج «قدها».