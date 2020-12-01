انهيار تلسكوب «أريسيبو» الشهير في بورتوريكو

قال مصدران، إن تلسكوب «أريسيبو» الشهير في بورتوريكو انهار، اليوم الثلاثاء، بعد 57 عاماً في الخدمة.

وأكد روب مارغيتا الناطق باسم المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن «منصة المرصد انهارت بصورة غير متوقعة».

وكان سلكان يدعّمان الأدوات البالغ وزنها 900 كيلوغرام الخاصة بالتلسكوب فوق الصحن اللاقط البالغ قطره 305 أمتار قد انقطعا في 10 أغسطس و6 نوفمبر، ما دفع المؤسسة الوطنية للعلوم الأميركية إلى الإعلان عن تفكيكه.

وقد مُنع الاقتراب من موقع التلسكوب خشية انهياره، مع الاكتفاء بطائرات مسيّرة لمراقبته. ولم يُفد عن أي إصابات.

ووصف أبيل مينديز، مدير مختبر الدراسات الفضائية التابع لجامعة بورتوريكو في أريسيبو انهيار المرصد بأنه «كارثة».

واضطر عالم الفلك هذا إلى إلغاء حصة تدريب في المرصد العام المقبل، في ضربة قاسية لطلابه.

ووصف علماء فلك، عبر «تويتر»، ما حصل بأنه «يوم حزين لعلم الفلك».