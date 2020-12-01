هبوط مركبة صينية على القمر لجلب عينات من سطحه

قالت وسائل إعلام رسمية، إن مركبة فضاء صينية نجحت في الهبوط بأمان على القمر، اليوم الثلاثاء، لجلب عينات من سطحه.

تسعى مهمة "تشانغ إي-5"، الذي سُمي على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر.

بعد هبوط المسبار على سطح القمر، تأمل بكين في إعادة صخور القمر إلى الأرض، مما يجعل الصين ثالث دولة تقوم بذلك بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

تعتبر هذه هي المهمة القمرية الأكثر طموحاً في الصين حتى الآن وتتبع مهمة "تشانغ 4" العام الماضي، والتي حققت أول هبوط على الإطلاق على الجانب البعيد من القمر.

وتزن المركبة الفضائية "تشانغ إي-5"، 8200 كيلوجرام.

وانطلق الصاروخ، الذي يحمل المسبار، "تشانغ إي-5" من مركز وينتشانج لإطلاق الفضاء في مقاطعة هاينان الجنوبية في وقت مبكر يوم 24 نوفمبر الماضي متوجها إلى القمر.