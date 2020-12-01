عجوز تحبس ابنها نحو 30 عاماً في البيت

قالت الشرطة ومدعية عامة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات ألقت القبض على امرأة في السبعين من عمرها، في استوكهولم عاصمة السويد، للاشتباه في أنها حبست ابنها في البيت لفترة تصل إلى 30 عاماً.

وأوضحت إيما أولسون، المدعية العامة في استوكهولم، أن أحد الأقارب عثر على الابن وهو في الأربعينيات من عمره يوم الأحد مثخناً بالجراح، مضيفة أنه ربما ظل محبوساً طوال 30 عاماً تقريباً.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة في السويد، نقلاً عن القريب الذي عثر عليه، إن الرجل كان راقداً على بطانية على الأرض بلا أسنان، عاجزاً عن النطق، تغطيه البثور والجروح.

وقالت أولسون، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن حالته: «هو الآن في المستشفى... وأنا على علم أنه احتاج لجراحة».

وذكرت صحيفة «إكسبرسن» وصحف أخرى أن الابن أخرج من المدرسة وهو في الثانية عشرة من عمره. وعُثر على الحائط بجواره على روزنامتين من 1995 و1996 في الشقة التي كانت الفوضى تعمها، حسب ما نقلته وسائل الإعلام عن القريب.

وقالت أولسن، في بيان، إن الأم تنفي الاتهامات بحبس ابنها وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم به.

كانت الشرطة قد طوقت الشقة في جنوب استوكهولم، للتحقيق في الأمر بعد أن تلقت بلاغاً من طاقم المستشفى الذي يشرف على علاج الرجل.