30 ألف درهم لأفضل فيديو لتلاوة القرآن

الشارقة(الاتحاد)

أطلقت إذاعة القرآن الكريم، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، للسنة الثانية على التوالي، مسابقتها القرآنية الإبداعية «ليتدبروا آياته» «من 29 نوفمبر حتى 20 ديسمبر، مستهدفة صناع المحتوى البصري من المصورين المحترفين والهواة ومصوري «الدرون».

وتفتح المسابقة الباب في التنافس على تقديم أعمال صورة مميزة تعكس جماليات العالم وبديع خلق الله وتمزج بين آيات من الذكر الحكيم ومشاهد مصورة من الطبيعة، في دعوة لتدبر آيات الخالق من العالم، وفي مبادرة لصقل المواهب الشابة، وتشجيع شغفهم، وتوجيههم نحو توظيف هذه المواهب في خدمة القرآن الكريم.

ورصدت الإذاعة جائزة مالية تبلغ قيمتها 30،000 درهم، موزعة على خمسة مراكز، حيث ينال الفائز في المركز الأول 10,000 درهم، فيما يحصل المركز الثاني على 7,000 بالإضافة إلى قسيمة مشتريات بقيمة 1000درهم، أما المركز الثالث 5,000 بالإضافة إلى قسيمة مشتريات بقيمة 1,000 والمركز الرابع 3,000 بالإضافة إلى قسيمة مشتريات بقيمة 1,000 والمركز الخامس2,000 درهم.

وتنطلق المسابقة بالتعاون مع نخبة من كبار المصورين، من بينهم الأستاذ خالد الكندي، وعمر النقبي، وخالد الحمادي وذلك لضمان تقييم المحتويات المقدمة بشكل احترافي، حيث تنشر المشاركات على الحساب الإلكتروني التابع للإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتشترط المسابقة رفع الفيديو على حساب المتسابق في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، عبر وسم #مسابقة ليتدبروا2، وإدراج حساب الإذاعة ضمن المنشور، @Shjquran وأن يكون الفيديو المشارك من تصوير ومونتاج صاحب الحساب.

كما تشترط الإذاعة أن لا تزيد مدة الفيديو على 60 ثانية، وأن تتميز التلاوات واللقطات بجودة عالية، وأن تكون الأصوات ذات نقاوة عالية، مع ضرورة إرسال اللقطات الأصلية قبل المونتاج إلى بريد الإذاعة الإلكتروني، كما يحق للإذاعة استخدام الفيديو الفائز للأغراض الإعلامية القرآنية.



