حديقة الحيوانات بالعين تستقبل زوارها بتجارب آمنة

العين (الاتحاد)

تستقبل حديقة الحيوانات بالعين زوارها من مختلف مناطق الدولة بتجارب ممتعة وآمنة وسط الحياة البرية، وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة للوقاية من فيروس كوفيد- 19 وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ابتداءً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ 49.

ويستطيع الزوار الاستمتاع بعدد كبير من التجارب والمرافق المحببة لديهم منها جولات سفاري العين الأفريقية وزيارة كواليس وحيد القرن والزراف وزيارة مملكة الأسود وسباق الفهود وعروض الطيور والببغاوات وإطعام الزراف ومعارض مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء وجولات الحديقة المرفهة بمركبات النقل الداخلي والدرجات الهوائية، وخدمات أهلا والمها الملكية، بالإضافة لخيارات الطعام والشراء المتنوعة والاستمتاع بالحياة البرية وسط المعايير والإجراءات الوقائية في ظل انتشار كوفيد- 19.

وأعرب عمر يوسف البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة الحيوانات بالعين عن سروره باستقبال زوارنا بتجارب ممتعة و آمنة لجميع أفراد العائلة مع أخذ كافة الاحتياطات التي تنص عليها الجهات المختصة في الدولة، وذلك خلال أيام احتفالات اليوم الوطني49 من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، مع طاقة استيعابية للزوار لا تتجاوز 8000 زائر خلال اليوم الواحد.

وبرغم توفر 3 نوافذ في الفترة الصباحية و6 نوافذ للفترة المسائية لشراء التذاكر إلا أن الحديقة تشجع زوارها للاستفادة من خاصية حجز التذاكر إلكترونياً.