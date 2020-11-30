حسين فهمي.. «شكوكو»

القاهرة (الاتحاد)

يعود الفنان حسين فهمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، من خلال فيلم «شكوكو»، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وهم الثلاثي الذين تعاونوا في فيلم «صاحب المقام»، الذي عرض على منصة «شاهد». وحصل «شكوكو» على موافقة رقابية.

ويشارك فيه إلى جانب حسين فهمي كل من خالد الصاوي ويسرا. من ناحية أخرى ينتظر حسين عرض مسلسلين انتهى من تصويرهما مؤخراً، ولكنهما تأجلا لأسباب تسويقية، وهما «السر» أمام وفاء عامر ونضال الشافعي ومايا نصري. ويجسد فيه شخصية رجل أعمال تجمعه علاقة مع محامية تكتشف سراً خطيراً بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما. والثاني «خط ساخن» مع سلاف فواخرجي وصلاح عبدالله، ويتناول عدداً من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع في الآونة الأخيرة. وتعاقد فهمي على مسلسلين جديدين تأجلا لأسباب إنتاجية، وهما «بالحب هنعدي» مع سميرة أحمد، و«حتى لا يطير الدخان» مع مصطفى شعبان.