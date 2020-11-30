ستيفاني.. «العميل صفر»

سعيد ياسين (القاهرة)

تخوض الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا تجربتها الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم «العميل صفر» الذي يصور حالياً، ويشارك في بطولته أكرم حسني، ونيللي كريم ولبلبة وبيومي فؤاد، وتأليف وائل عبدالله وإخراج محمد سامي.

وتدور الأحداث في إطار أكشن كوميدي، حول عميل يعمل لصالح منظمة ما، لكن بشكل جديد ومختلف عما تم تقديمه من قبل.

وكانت ستيفاني ظهرت في الدراما المصرية للمرة الأولى خلال رمضان العام 2018، حيث شاركت مع هاني سلامة ومنى عبدالغني وعفاف شعيب في مسلسل «فوق السحاب».

وتناول العمل قصة شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل عالم المافيا وتجارة السلاح، وجسدت صليبا فيه شخصية الذراع اليمنى لزعيم المافيا.