شير تستقبل «كافان» في كمبوديا

سيم ريب (د ب أ)

وصل الفيل «كافان»، الذي أثارت ظروفه المعيشية السيئة استنكاراً دولياً، إلى كمبوديا قادماً من باكستان على متن طائرة شحن خاصة.

وتقدمت مغنية البوب الأميركية شير ونائب وزير البيئة في كمبوديا نيث فيكترا مستقبلي الفيل لدى وصوله مطار سيم ريب الدولي في كمبوديا.

وقال مارتن باور، المتحدث باسم «فور باوز إنترناشيونال» التي ساهمت في إعادة توطين الفيل: «هبط بسلام.. وكان هادئاً طوال الرحلة».

وبعد أكثر من 35 عاماً في الأسر بحديقة باكستانية، انتقل «كافان»، إلى محمية كمبوديا للحياة البرية، حيث ينتظره مأوى تم تشييده حديثاً.

وبعد التأقلم سوف يعيش «كافان» مع ثلاث إناث أفيال.