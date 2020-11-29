نجوم الغناء يحتفلون باليوم الوطني الـ 49

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ49، تشهد الإمارات ابتداء من يوم 2 ديسمبر، إحياء عدد من الحفلات في مسارح الدولة المختلفة، والتي سيحييها نخبة من نجوم الغناء الذين أعلنوا عنها وعن موعد حفلاتهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الفنان حسين الجسمي عبر تغريدة عن مشاركته في احتفالات اليوم الوطني في حفل بإمارة الشارقة وتحديداً على مسرح المجاز يوم 3 ديسمبر، ويشارك في إحيائه كل من أريام وجاسم محمد وفيصل الجاسم وعريب حمدان، وعلق على هذه المشاركة: أيادينا متحدة ومشاعرنا تفيض ونجتمع على حب الوطن والانتماء والفخر والاعتزاز به ونلقاكم بإذن الله يوم 3 ديسمبر في حفل اليوم الوطني الإماراتي الـ49 على مسرح المجاز في الشارقة الحبيبة.

من جهته أعلن الفنان عيضة المنهالي عن موعد حفله للاحتفاء بهذه المناسبة، والذي سيقام في 3 ديسمبر في إمارة دبي ويشاركه في إحيائه شمة حمدان، وعلق عبر حسابه: في يوم العز والاتحاد نحتفل مع أحبائي في دبي دار الحي بـ اليوم الوطني الإماراتي، كل عام والإمارات وقادتها وشعبها وسكانها بألف خير.

وأعلنت أريام عبر حسابها بـ «إنستجرام» عن مشاركتها في إحياء حفل يوم 3 ديسمبر على مسرح المجاز بالشارقة، وعلقت: ترقب وحماس كبير، لأعتلي منصة المسرح مع أهم نجوم الإمارات، وأعدكم بأن تكون ليلة لا تنسى باتحادنا معاً من أجل الإمارات. كما تحيي بلقيس ومحمد الشحي حفلاً في حديقة «برج بارك» في دبي يوم 2 ديسمبر.

وأعلن مجموعة من الفنانين عن مشاركتهم في احتفال بلدية مدينة أبوظبي باليوم الوطني الـ49 الذي من المقرر أن يقام أونلاين بشكل مباشر عبر حسابهم على قناة «يوتيوب»، ويشارك فيه كل من علي الخوار وحبيب غلوم وفيصل الجاسم وعلي الخوار وبلقيس.