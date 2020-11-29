«المربعانية».. موسم البرد

هناء الحمادي (أبوظبي)

يستقبل أهل الإمارات خلال الأيام المقبلة موسم المربعانية، أو مربعانية الشتاء، وهي مدة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يوماً، ويأتي دخول المربعانية عقب موسم الوسم.

ويقول إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: دخول «المربعانية» أول مواسم فصل الشتاء ووقت دخول شدة البرد في الجزيرة العربية مع طلوع نجم «إكليل العقرب» من الجهة الشرقية فجر 7ديسمبر، ويقترن دخول فترة الشتاء الحقيقي في الجزيرة العربية بهطول الأمطار الغزيرة، والمتناوبة بين الفترة والأخرى لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الموجة والأخرى 3 أسابيع، وجريان السيول والأودية، والرياح القوية والباردة «الشمال»، والبرد القارس.

سبب التسمية

وعن سبب التسمية يذكر الجروان: جاءت كلمة «المربعانية» من المطر، وتسمى هذه المدة في بعض المناطق الأربعينية، وقيل لأن مدتها 40 يوماً وذكر العرب أن «المربعانية» أول أوقات شدة البرد ويتزامن دخول موسم المربعانية مع مشاهدة «نجم النسر» الواقع قبل طلوع الشمس، وهو نجم نير يشرق جهة الشمال الشرقي، واستدل به العرب قديماً على دخول «المربعانية»، وعند نهاية المربعانية يُرى نجم «النسر الطائر» في اتجاه الشرق تماماً قبل طلوع الشمس.

ويقول الجروان: «المربعانية» ليست منزلة أو نجماً في السماء، إنما مصطلح يضم ثلاثة منازل قمرية من برج العقرب، وهي: الإكليل ودخوله في السابع من ديسمبر، ثم القلب ودخوله في 20 ديسمبر، وأخيراً الشولة ودخولها في الثاني من يناير، وتنتهي «المربعانية» في 14 يناير مع طلوع «النعايم»، ومع دخول «المربعانية» تنخفض درجات الحرارة الدنيا في الجزيرة العربية لأدنى درجة لها، وتكون تحت الصفر المئوي في المناطق الشمالية والمرتفعات، ودون 10 مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون الانقلاب الشتوي بحدود 21/‏‏22 ديسمبر، حيث يكون أطول ليل وأقصر نهار في الجزء الشمالي من الأرض أثناء وقت «المربعانية».

ذاكرة الأجداد

وارتبط هذا الموعد في ذاكرة وتجارُب الأجداد والشباب بقدوم البرد والأمطار على مدى أربعين يوماً، حيث يذكر سالم الحفيتي من إمارة الفجيرة أن وقت المربعانية يعد بالنسبة له الخروج إلى البر مع «شبة النار» والتمتع بهذه النسمات الشديدة البرودة.

بينما الستيني خميس عبيد والذي يجد راحته في المزرعة التي يملكها يؤكد أن في موسم المربعانية يمكن زراعة النباتات الورقية والاهتمام بها وتبرز فحول النخيل والتي تبدأ بالطلع من منتصف المربعانية.