«إيمج نيشن» تحتفل بأعمال وثائقية وأفلام قصيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل شركة إيمج نيشن أبوظبي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات من خلال إنتاجات محلية تضم أعمالاً وثائقية وأفلاماً قصيرة تحتفي بتراث الإمارات الغني ومجتمعاتها المتنوعة، وذلك عبر منصة «إي لايف» من «اتصالات» وقناة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي». ويمكن مشاهدة الفيلم الإماراتي الكوميدي «راشد ورجب» المتاح ولأول مرة عبر منصّة «نتفليكس».

وستعرض القناة المخصصة لاحتفالات اليوم الوطني سلسلة الأعمال الوثائقية الملهمة «تاريخ الإمارات» و«بطولة» و«لئلا ننسى» و«العودة إلى البرية»، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة التي طوّرها مشاركون في برنامج «استوديو الفيلم العربي».

وتبثّ قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر شاشتها السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» و«العودة إلى البرية، الأربعاء المقبل.

ويُعد «راشد ورجب» أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج الإماراتي محمد سعيد حارب الذي يتم عرضه في جميع أنحاء العلم عبر منصّة «نتفليكس»، وتدور أحداثه حول مسؤول تنفيذي إماراتي ثري يُدعى راشد (قام بهذا الدور الممثل مروان عبدالله صالح) وعامل توصيل وجبات سريعة مصري يُدعى رجب (قام بهذا الدور الممثّل شادي ألفونس)، حيث يتعرضان لحادث يؤدي إلى تبادل أجسادهما، فيكتسب كل منهما منظوراً مختلفاً عن حياة الآخر.

وقالت هناء كاظم، مديرة قسم السينما والتلفزيون المحلي في إيمج نيشن أبوظبي إن هذه الأعمال الرائعة، التي أنتجتها كوادر وطنية بدعم شركة «إيمج نيشن»، سوف تعكس تنوّع وهوية إماراتنا الحبيبة، حيث ستسرد قصصاً ملهمة بدايةً من الحضارات القديمة ومروراً برياضة الجوجيتسو المعاصرة والتقاليد التراثية الحيّة مثل الحناء ووصولاً إلى المبادرات الطموحة الرامية إلى الحفاظ على الحياة البرية عالمياً.

وأضافت: يسرّد فيلم «راشد ورجب»، الذي طوّره فريق إماراتي موهوب، قصّة محلية متميّزة تدور أحداثها وتم إنتاجها في الإمارات، كما أن جودة الفيلم في سرد موضوعات عالمية تجعله جاذباً للمشاهدين من جميع أنحاء العالم لذا، فإن احتفالات اليوم الوطني تُعد مناسبة رائعةً لعرض هذا الفيلم أمام الجمهور العالمي عبر عملاق بث الأفلام والإنتاجات الفنية «نتفليكس».